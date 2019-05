Drei junge Leute sind schwer verletzt

Gescher/Ahaus. Schwere Verletzungen erlitten drei Personen – zwei davon aus Gescher – bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 21 Uhr auf dem Düwing Dyk in Ahaus-Wüllen ereignete.

Nach Mitteilung der Polizei war hier eine 20-jährige Frau aus Gescher mit ihrem Pkw von Stadtlohn kommend in Fahrtrichtung Wüllen unterwegs. In Höhe der Unfallstelle kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen zwei angrenzende Bäume und kam, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Im Fahrzeug saßen noch eine 20-jährige Frau aus Gescher und ein 23-jähriger Mann aus Stadtlohn. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Sachschaden: circa 13 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Düwing Dyk im Bereich der Unfallstelle bis um 23.15 Uhr voll gesperrt, Umleitungsstrecken waren eingerichtet.