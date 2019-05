„Kulturelle Einrichtungen in Gescher stärken“

Gescher (js). Nicht mehr auf dem neuesten Stand ist die Entgeltordnung für Besucher der Museen. Mit der fälligen Neufassung wollen sich Politik und Verwaltung aber noch etwas Zeit lassen. Vielmehr soll ein Konzept entwickelt werden, um die „kulturellen Einrichtungen in Gescher nachhaltig zu stärken“. „Wir wollen uns mit allen Akteuren an einen Tisch setzen“, kündigte Erste Beigeordnete Kerstin Uphues im Ausschuss für Generationen an. Konkret sei beabsichtigt, die unterschiedlichen Akteure wie Stadtmarketing, Glockengießerei, die Vereine und die örtlichen Kultur- und Bildungseinrichtungen zu vernetzen. Ein Ergebnis könne dabei die Einführung eines Kombitickets sein, das Interessierten den Besuch mehrerer Kultureinrichtungen zu einem vergünstigten Preis ermögliche. Außerdem gilt das Augenmerk der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen und der touristischen Vermarktung der Glockenstadt. Die Ausschussmitglieder zeigten sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. „Wir wollen die Vernetzung und ein Gesamtkonzept“, meinte Bernd Witte (CDU). Auch Johannes Schneider (SPD) stimmte zu, bat allerdings darum, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben.