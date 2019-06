Capellen feiert Thomas Schüring

Das Vogelschießen lief gestern reibungslos. Zuletzt lieferten sich Schültingkemper und Schüring ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie viele Schüsse jeder im Finale abgegeben hatte, konnten sie gar nicht mehr genau sagen. „Es waren vielleicht jeweils 30 Schüsse“, mutmaßte der strahlende neue Regent. „Mein Vater wollte immer Schützenkönig werden und hat es leider nicht geschafft. Die Throngemeinschaft haben Thomas Schültingkemper und ich schon vorher gebildet. Als der Vogel endlich unten war, konnte ich erst gar keinen klaren Gedanken fassen. Aber ich hab wohl alles richtig gemacht“, ergänzte Schüring, immer noch strahlend.

Als Erster gratulierte ihm natürlich Thomas Schültingkemper, der schon einmal nur „Zweiter“ geworden war. „Ich wäre auch gern König geworden. Ich freue mich aber für die neue Majestät und für meine Frau, die jetzt Schützenkönigin geworden ist. So bleibt alles in der Familie“, so Schültingkemper.

Es gab auch mal Zeiten, in denen das Vogelschießen wesentlich länger gedauert hat. Das lag auch an fehlenden Bewerbern. „Wir haben das vor drei Jahren etwas umstrukturiert, damit es zügiger geht. Für den Königskandidaten haben wir Termine und Kosten auf das Wesentliche und das Tragbare reduziert. Das ist der Anreiz für die Bewerbung“, verriet Vorstandsmitglied Frank Börger. „Es ist ein Stück weit ein Familienfest geworden. Dazu gehört auch das Knubbenschießen, das wir vor fünf Jahren eingeführt haben“, ergänzte Vorstandsmitglied Jan Herbstmann. Das war mittlerweile in vollem Gange. Jeder, der mindestens 16 Jahre alt war, durfte auf den „Knubben“ schießen. Letzter Höhepunkt war gestern Abend der gut besuchte Königsball.