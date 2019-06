Begeisterte Festival-Besucher feiern Rock im Garten

Die Sonne meinte es besonders gut mit den, meist in Schwarz gekleideten, Festival-Besuchern bei Rock im Garten 2019, die sich bei harter Rockmusik, aber auch mancher Ballade in Tungerloh-Pröbsting einfanden, um ihre Lieblingsbands zu pushen. „Arme hoch! Los, los“, feuerte Rockliebhaber Pascal Bock schon früh Besucher vor der Bühne an, trotz brennender Sonne die Musiker zu unterstützen. Egal ob Rodah, Silent Revenants (Bild), Grass is Green, Relate, The BGB´s oder Bugs in a Trap – alle hinterließen gut gelaunte Festivalfans. Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz: So ließen sich bei der DKMS fast neunzig Lebensretter typisieren und der eine oder andere Euro fand den Weg in die Spendenboxen von Smile e.V. und DKMS. Einig waren sich alle: Auflage Nr. 5 des Festivals kann kommen. Foto: André Nitsche

Von Allgemeine Zeitung