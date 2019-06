Vorplatz wird zur Frühstücksmeile

Gescher. „Brunchen – natürlich anders“, so heißt das Motto, mit dem die Bürgerstiftung in der Glockenstadt Gescher interessierte Bürger mit ihren Familien und Freunden, aber auch Gleichgesinnte aus Nachbarschaften, Stammtischenden oder Kegelklubs zu einem Brunch der besonderen Art gewinnen und begeistern will. Am Sonntag (30. 6.) soll sich der Vorplatz des Marien-Quartiers in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in eine große Frühstücksmeile verwandeln. Dabei besteht die Gelegenheit, in einer großen Gemeinschaft einen erlebnisreichen Brunchvormittag bei hoffentlich guten Wetterbedingungen zu genießen.

Von Allgemeine Zeitung