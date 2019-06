Oliver Elsing Knubbenkönig in Estern

Jubel in Estern: Oliver Elsing hat das Knubbenschießen der St.-Johannes-Schützengilde gewonnen. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Mitglieder bei strahlendem Sonnenschein, um sich für das Schützenfest am 20. (Fronleichnam) und 21. Juni einzuschießen. Am Ende setzte sich Oliver Elsing gegen zahlreiche Mitbewerber durch und holte mit dem 178. Schuss den Vogel von der Stange. Beim anschließenden Antreten der Schützen unter der Leitung von Oberst Philipp Bock wurde dem neuen Knubbenkönig vom 1. Vorsitzenden Alfred Sicking unter dem Jubel der zahlreichen Besucher eine Ehrenmedaille überreicht. Beim Vogelschießen für die Kinder gewann Johann Husse und wählte Paula Potthoff zur Königin. Im Bild (v.l.): Oberst Philipp Bock, Johann Husse, Oliver Elsing, Paula Potthoff und 1. Vorsitzender Alfred Sicking.

Von Allgemeine Zeitung