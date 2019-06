Quintett übergibt an Nachfolger

„Geplant und gewollt war von Anfang an, Verantwortung und Aufgaben mittelfristig wieder auf andere zu übertragen und in die zweite Reihe zurückzutreten“, erläutert Holger Beeke.

Dieser Prozess wurde nun beim jährlichen Treffen fortgeführt. Jens Kloster stellte hierfür wieder seine Räumlichkeiten zur Verfügung und versorgte die Gäste mit Speisen und Getränken.

Die organisatorische Verwaltung und Planung des Festes übernimmt für Beeke nun Michael Illhardt. Für das Eventmanagement (bislang Udo Höing) ist jetzt Freddy Lanfer zuständig. Im Laufe der Jahre wurden der Harwicker Schützengilde Holzspielzeuge zur Verfügung gestellt. Den Part des Gerätewartes übernimmt Sven Hövelbrinks. Wie er berichtete, seien die Anfragen zum Ausleihen der Spielgeräte stark gestiegen.

Im Namen des „Gründungsquintetts“ bedankt sich Beeke für die Bereitschaft, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen.

Aus seiner Sicht sei dies heutzutage nicht mehr selbstverständlich. „Wir wissen, dass diese Aufgaben jetzt in gute Hände übergeben wurden“, merkte er abschließend an.

Auch der (noch) amtierende König Andreas Rudde nahm an diesem Treffen teil und zollte den Organisatoren des Harwicker Frühjahrsfestes seinen Respekt.

„Das ist schon super, was ihr da jedes Mal auf die Beine stellt“, so Rudde. Beeke und Illhardt wiesen darauf hin, dass jeder, der Interesse am Organisieren habe, sich gerne an sie wenden könne.