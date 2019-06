Feierabendmarkt und Berkelfestival locken

Gescher (js). Zwei Veranstaltungen, eine originelle Verbindung: Auf dem morgigen Feierabendmarkt (ab 16 Uhr am Rathaus) verkauft die Bürgerstiftung erstmals das „Berkelbräu“, ein süffiges Lagerbier. „Das ist quasi ein flüssiger Flyer“, schmunzelt Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Denn auf dem Etikett wird auf das große Berkelfestival hingewiesen, das vom 23. bis 25. August in Gescher stattfindet. Doch erst einmal freuen sich alle auf den Feierabendmarkt, der bei dem angekündigten Sommerwetter hohen Zulauf finden dürfte. Der Markt steht unter dem Motto „Gescheraner Gartenträume“ und wird vom Gartenfreund Schneider durch eine passende Deko aufgewertet. Für den musikalischen Rahmen sorgt „Sir Matze“ (Matthias Rothenberg) aus Dortmund. Beim „Meet & Eat“ vor der Rathauskulisse dürfte auch das Berkelfestival für Gesprächsstoff sorgen. „Da wird eine Menge geboten“, verspricht Michael Führs (l.) vom Büro „projaegt“ in Ahaus, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Mit dem Event verbunden wird das Stadtjubiläum „50 Jahre Gescher“, das am Freitag (23. 8.) mit einem Festakt gewürdigt wird. Anschließend findet auf dem Rathausplatz ein Klassikkonzert (Eintritt frei) statt: Die Musiklandschaft Westfalen präsentiert „Russische Nächte“. Am Samstag gibt es Aktivitäten an der Berkel und abends wieder ein Konzert am Rathaus: Die „Sunny Skies“ covern bekannte Pop- und Rockstücke. Am Sonntag (25. 8.) ist Gescher zentraler Veranstaltungsort des Berkelfestivals 2019. „Dann wird ein ganztägiges buntes Programm im Berkeltal geboten“, kündigt Führs an.

Von Jürgen Schroer