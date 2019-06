Wie Einsatzleiter Marco Hoffmann (Polizei Ahaus) mitteilte, hat der 32-jährige Fahrer aus Stadtlohn angegeben, dass ein Reifen des Anhängers geplatzt sei, als er von der Autobahnausfahrt nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Auf der Fahrbahn war eine Driftspur zu sehen.

Der Fahrer, der unverletzt blieb, war auf der Autobahn 31 aus Richtung Emden gekommen und wollte in Richtung Coesfeld weiterfahren. In der Kurve geriet der Anhänger ins Schlingern und kippte nach rechts auf den Seitenstreifen. Die Feuerwehr Gescher war mit drei Fahrzeugen unter Einsatzleitung von Ralf Blommel vor Ort und half dabei, die völlig verängstigten und laut quiekenden Tiere vom beschädigten Anhänger in einen anderen herbeigerufenen Viehtransporter umzuladen. Einige Tiere, die durch den Unfall aus dem Anhänger entwischt waren, wurden von den Feuerwehrleuten im Straßengraben eingefangen. Keines der Tiere sei bei dem Unfall verletzt worden, teilte Marco Hoffmann mit. Zum Unfallort waren auch Mitarbeiter des Veterinäramtes gerufen worden. Die Polizei war mit Mitarbeitern des Verkehrsdienstes, der Polizeiwache und Hundertschaft vertreten. An dem vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt kam es zu Behinderungen und Staus. Manche Lastwagenfahrer entschieden sich, vor der Unfallstelle auf der Bundesstraße umzukehren. Die Polizei sperrte kurzfristig die Autobahnabfahrt Gescher aus Richtung Norden (Emden).

Die Feuerwehr setzte auch eine Seilwinde ein, um den 20 Tonnen schweren Anhänger zu sichern, damit dieser nicht in die Böschung stürzte. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 80 000 Euro. An dem 20 Tonnen schweren Anhänger sei Totalschaden entstanden.

Der Anhänger wurde mit einem Spezialkran, der aus Stadtlohn angefordert wurde, wieder aufgerichtet und abtransportiert.