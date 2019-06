Feierabendmarkt mit „Berkel-Bräu“ und Live-Musik

Die einen genossen das „Berkel-Bräu“, die anderen ließen sich eine Bratwurst schmecken oder lauschten dem Gesang von Musiker „Sir Matze“ aus Dortmund: Auch gestern Abend lockte der Feierabendmarkt – der zweite in dieser Saison – die Gescheraner in Scharen zum Rathausplatz. Der Wind blies zwar reichlich kräftig, den Einstieg in das lange Pfingstwochenende und die gute Laune ließen sich die Besucher aber nicht vermiesen – bis irgendwann Regen einsetzte. „Die Atmosphäre hier ist einfach schön“, erklärt Sandra Bröckerhoff, warum sie fast jedes Mal dabei ist. Und Bärbel Nieland genießt es, beim Feierabendmarkt Leute zu treffen und ein Glas Wein zu trinken. Fortsetzung folgt im Juli.

Von Allgemeine Zeitung