Gerade im höheren Alter ist Bewegung der entscheidende Faktor für den Erhalt von Mobilität, Alltagskompetenz und sozialer Teilhabe, heißt es. Dies gelte insbesondere auch für Menschen, die auf Grund ihrer Hilfsbedürftigkeit in vielerlei Hinsicht eingeschränkt seien. Mit Gladys Ostrick stehe eine erfahrene Übungsleiterin zur Verfügung, die auch in anderen Häusern die Lebensqualität vieler älterer Menschen erhalte oder verbessere. Die stets wechselnden Übungen in den Kursstunden können meist im Sitzen gemacht werden. Bei allem aber soll stets der Spaß in den Kursstunden im Vordergrund stehen.

Die Kursstunden finden jeweils dienstagnachmittags in der Zeit von 14 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten der BHD Tagespflege, Bahnhofstraße 49, statt. Start des Angebotes ist am 18. Juni um 14 Uhr. Anmeldungen sind möglich beim BHD Gescher, Tel. 9548 177, oder in der Geschäftsstelle des SV Gescher zu den üblichen Geschäftszeiten unter Tel. 955 51 74 oder per E-Mail an geschaeftsstelle@svgescher.de.