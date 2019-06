Kampf gegen Gift-Raupen beginnt

Gescher (ffg). Die erste Unterstützung für das Ordnungsamt beim Entfernen von Eichenprozessionsspinnern leistete die Feuerwehr Gescher am Mittwoch. Sie rückte mit dem Teleskopmast aus, um Nester zu entfernen. Dabei trugen die Einsatzkräfte Einweganzüge sowie Filtermasken, um sich vor den gefährlichen Nesselhaaren zu schützen. Die Nesselhaare der Raupen können bei Hautkontakt starke allergische Reaktionen auslösen, daher müssen die Raupen in öffentlichen Bereichen entfernt werden. Anschließend wurden die Saugerbeutel mit den Raupen sowie die Einmalschutzkleidung fachgerecht entsorgt. Wer Bäume mit Befall feststellt, sollte Kontakt zum Ordnungsamt aufnehmen. Zur Info: Auf Privatgrundstücken sind die Eigentümer für das Entfernen der Raupen verantwortlich. Öffentliche Flächen werden durch den Bauhof gesperrt und gekennzeichnet; anschließend übernimmt eine Fachfirma die Entfernung. Nur dort, wo Eile geboten ist (etwa an Kitas oder Schulen) wird die Wehr über das Ordnungsamt hinzugezogen.

Von Allgemeine Zeitung