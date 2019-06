Von Schatzsuche bis Zirkusparcours

Nicht nur Traditionen bestimmen das Schulfest, auch neue frische Ideen werden ausprobiert. Die Besucher werden am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 18 Uhr rund um die Von-Galen-Schule viele spannende und schöne Dinge entdecken können. Um 14 Uhr wird das Fest gemeinsam mit viel Musik und Tanz eröffnet. Danach kann an vielen Ständen gebastelt, gerätselt und gespielt werden. Eine Schatzsuche im Stroh, Dosen werfen und schießen, Buttons basteln oder eine Fahrt in einer Luxuslimousine – all das ist an diesem Tag möglich. Außerdem warten Ponys und auch der Hubsteiger der Feuerwehr auf zahlreiche Gäste, die sich die Schule mal „von oben“ anschauen möchten.

Auch das sportliche Geschick wird an verschiedenen Ständen herausgefordert, wenn es gilt, beim Zirkusparcours oder beim Skirennen schnell zu agieren. Gerne dürfen sich alle Besucher bei einem Gemeinschaftsbild verewigen. Bezahlt wird in der Regel mit Wertmarken, die die Besucher an drei Kassen auf den Schulhöfen erwerben können. Wer nach so viel Trubel hungrig und durstig geworden ist, kann an den Verpflegungsständen neue Energie tanken: Popcorn, Waffeln und frisch gegrillte Würstchen warten auf zahlreiche Abnehmer. Auch eine reich bestückte Cafeteria erwartet alle Gäste mit frisch gebackenen Kuchen und Torten, die auch gerne für den Verzehr zu Hause gekauft werden dürfen. Die gesamte Schulgemeinde freut sich auf das Schulfest. Freunde, Gönner, Ehemalige, aber besonders auch die zukünftigen Schulkinder sind zu diesem Fest eingeladen.