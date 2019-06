Zwischendurch ärgerten immer mal wieder ein paar kleine Schauer die Harwicker Schützen. Um 19 Uhr am vergangenen Donnerstag trafen sich die Mitglieder der Gilde um zu testen, ob die Stange auch gut präpariert ist. Es ging um den Titel „Knubbenkönig“ und die damit verbundene Ehrenplakette, welche am Sonntag bei der Abholung des Königspaares auf dem Rathausplatz verliehen wird.

Es war ein schneller und harter Wettkampf. Um 20.01 Uhr war es schon so weit. „Ja … ich hab ihn“, dröhnte es von der Stange. René Hagebölling holte mit dem 93. Schuss das Federvieh von der Stange und schaute in die erstaunten Augen der vielen Mitbewerber. „Immer unten drauf“ wurde ihm von erfahrenen Schützen geraten, verriet der 31-Jährige im Anschluss, was augenscheinlich goldrichtig war. Dass er auch mal montags auf die Schultern gehoben werden wolle, ließ er deutlich durchblicken – in welchem Jahr das geschieht, bleibt abzuwarten.

Die Beteiligten ließen den Abend anschließend bei Bier und Gegrilltem gemütlich ausklingen. Weiter geht es heute um 19 Uhr mit dem Antreten der Schützen auf der Hauskampstraße, anschließender Kranzniederlegung am Ehrendenkmal und großem Zapfenstreich auf dem Rathausplatz. Nach dem offiziellen Teil wird gebührend gefeiert auf dem öffentlichen Festball.