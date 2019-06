Gescher (sk). Spiel und Spaß – das garantiert die Kolpingsfamilie Gescher beim Sommerfest der Generationen am Fronleichnamstag (20. 6.). Nicht nur die Mitglieder, sondern alle, die Spaß an Spiel und Unterhaltung haben, sind ab 14.30 in „Pastors Garten“ am Haus der Begegnung gern gesehene Gäste. Insbesondere junge Familien, die Anschluss an eine lebendige Gruppe suchen, sind eingeladen.

Von Franz-Josef Schulenkorf