Für den sportlichen Auftakt des Abends sorgten die Schülerinnen der Turnmannschaft mit ihrem akrobatischen Auftritt. Danach entführte der Wahlpflichtkurs „Darstellen und Gestalten“ (Klasse 6) der Gesamtschule in die farbenfrohe Welt der Königin der Farben. Und eine gelungene Premiere feierte an diesem Abend die Schwarzlicht-AG.

In der Pause bestaunten die Zuschauer die Kunstausstellung im Foyer und stärkten sich an Snacks und Getränken. Nicht nur die sommerliche Hitze heizte dem Publikum ein, sondern dann auch die musikalisch geprägte zweite Hälfte des Programms. Zum letzten Mal in dieser Besetzung trat die Schulband „Lunchbeat“ auf.

Nach langanhaltendem Applaus konnte der Lehrer Hendrik Lange seine Schülerinnen aus dem Kurs „Darstellen und Gestalten“ (Klasse 8) anmoderieren, die vier Choreographien einstudiert hatten. Als letztes stürmten dutzende Schülerinnen und Schüler die Bühne und gaben einen Einblick in ihr Musical, das kurze Zeit später aufgeführt wurde.

Zum großen Finale bat der stellvertretende Schulleiter Helge Kipp alle Künstler, die Technikcrew und die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer auf die Bühne. Das Publikum spendete stehend Beifall und alle freuen sich schon jetzt auf den nächsten „Bunten Abend“.