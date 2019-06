Gescher (ffg). Schnell gelöscht war ein Küchenbrand in einem Haus am Mühlenweg, zu dem die Feuerwehr Gescher am Mittwochabend gegen 22 Uhr ausrückte. Dort waren verschiedene Gegenstände auf dem Herd in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden hatten die zwei Bewohner sowie eine Nachbarin die brennenden Gegenstände bereits aus dem Haus geschafft. Dabei haben sie Rauch eingeatmet.

Von Allgemeine Zeitung