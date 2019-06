Insbesondere junge Familien hatten den Weg zum Haus der Begegnung gefunden, um gemeinsam bei Spiel und Spaß, bei Kaffee, Kuchen, gekühlten Getränken und mit reichlich Unterhaltung das Sommerfest der Kolpingsfamilie zu feiern. Traditionell findet es an Fronleichnam statt. Trotz des wolkenverhangenen Himmels hatte Petrus ein Einsehen und hielt die Himmelsschleusen geschlossen. Kinderlachen, Spiel und Spaß erfüllten Pastors Garten, der für eine solche Veranstaltung ideal ist.

Die Verantwortung und Organisation lag in diesem Jahr beim Familienkreis 5 des Kolpings. So hatten die Familien Reers, Huster, Kerkhoff, Dietz und Richter ein anspruchsvolles Programm erarbeitet. Unterstützung fanden sie beim erfahrenen Küchenteam, das sich um die Cafeteria kümmerte. „Wir haben uns gegenseitig bestens ergänzt“, so Mitorganisator Jürgen Richter. Langeweile war für die jüngsten Besucher ein Fremdwort. Neben den bewährten Spielen und einer Hüpfburg waren die Kids zu einem Spielparcours mit unterschiedlichen Aufgaben eingeladen. „Ich bin schon nassgeschwitzt!“, meinte der 6-jährige Matz, ließ sich davon aber nicht aufhalten und tobte sich weiter bei den zahlreichen Spielmöglichkeiten aus.

Höhepunkt war die Ermittlung eines Kinderkönigspaares. Im wahrsten Sinne des Wortes schossen die Kids mit einer druckluftbetriebenen Kanone auf einen bunten Vogel. Schließlich war es Lisa-Marie Hertog, die dem Vogel den Garaus machte. Zum König wählte sie sich den gleichaltrigen Simon Lucahsen. Während die einen das Königspaar bejubelten, zeigten sich die anderen Kids enttäuscht, dass nicht sie die Königswürde erringen konnten. Standesgemäß gab es zu Ehren des Thrones eine Parade. Selbst Pfarrer Wenning und Pastor Jacob machten dem jungen Königspaar ihre Aufwartung.

Unterdessen waren die älteren Besucher zum beliebten Bingospiel eingeladen, bei dem es schöne Sachpreise zu gewinnen gab. Mit einem Grillabend klang das gelungene Sommerfest aus.