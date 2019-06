Die Voraussetzungen hätten – bei optimalem Schützenwetter – nicht besser sein können, meinte Ehrenpräsident Johannes Ening. Allerdings musste das Vogelschießen kurzfristig verlegt werden. Statt im schattigen Brook wurde direkt am Zelt auf den hölzernen Vogel geschossen. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil im Wald der Eichenprozessionsspinner ein ungefährdetes Feiern verhinderte. Doch der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Bereits beim morgendlichen Antreten konnte Oberst Phillip Bock zahlreiche Schützen begrüßen, bevor man durch die Gemeinde marschierte.

Für das scheidende Königspaar Clemens Pennekamp und Jutta Weiß brachen somit die letzten Regentschaftsstunden an. Der Kampf um die neue Königswürde entbrannte. „So lange ich die Schüsse noch höre, mache ich mir keine Gedanken um die Königsnachfolge“, so Präsident Alfred Sicking. Gaben sich zunächst noch viele Schützen die Flinte in die Hand, so kristallisierten sich schließlich Carsten Hentschel und Jürgen Auffenberg als ernsthafte Bewerber heraus, wobei letzterer den Vogel unbedingt haben wollte. „Das war seine Chance“, erzählt Ehefrau Marita, und die habe er an seinem 51. Geburtstag genutzt. Ihr Mann habe die letzten Wochen vor Nervosität und Vorfreude kaum noch schlafen können.

Es war kurz nach 13 Uhr, als Jubel aufkam, weil der Rest des arg zerzausten hölzernen Vogels zu Boden fiel. Mit dem 298. Schuss avancierte Jürgen Auffenberg zum König der Schützengilde Estern. Die Freude über diesen Coup stand dem Geburtstagskind ins Gesicht geschrieben. Die Frage um die Königin war rasch beantwortet: Sonja Breuers wird ihm im kommenden Regentschaftsjahr zur Seite stehen. Cornelia und Manfred Graffe sowie Andre Breuers und Marita Auffenberg komplettieren den Thron.

Bereits am Vortag hatten sich die Esteraner zu Ehren des alten Königspaares getroffen. „Die Beteiligung und die Stimmung waren top“, freute sich Sicking. Schriftführer Franz-Josef Gaewers erinnerte an hervorragende Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest. So habe man mit Johann Husse und Paula Potthoff ein begeistertes Kinderkönigspaar feiern können. Gaewers: „Der Nachwuchs scheint gesichert zu sein“. Mit einer Parade und dem Königsball wurde das strahlende Königspaar gebührend gefeiert.