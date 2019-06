SV lädt zu Sport im Park

Gescher. Nach dem großen Erfolg von „Sport im Park“ im vergangenen Jahr bietet der SV Gescher dieses Sportangebot im Freien im Rahmen einer Ferien- und Urlaubsmaßnahme für Erwachsene erneut an. Im Stadtpark bestehen dafür hervorragende Bedingungen. Jeweils an den Donnerstagabenden, beginnend am 18. Juli um 18.30 Uhr, wird ein Kurs in Thai-Bo beziehungsweise BOP angeboten (das Programm kann erweitert werden). Dauer: eine Stunde. Mitzubringen sind übliche Sportkleidung und ein Badetuch zum Unterlegen. Bei schlechtem Wetter findet diese Aktion in der Turnhalle der Von-Galen-Schule statt. Anmeldung bei Gabi Kitzmann, Tel. 1854, oder in der SV-Geschäftsstelle, Hauptstraße 31, Tel. 9555174 oder Mail: geschaeftsstelle@svgescher.de.

