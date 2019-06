„Die Technik funktioniert einwandfrei“, sagt Bernhard Sieverding als zuständiger Abteilungsleiter des Fachbereichs Verkehr. Man könne allerdings nicht sagen, dass der eingesetzte Laserscanner deutlich bessere Fotos mache als die Kameras in den alten „Starenkästen“. Geändert habe sich das Handling: „Wir müssen dort keine Akkus mehr hinschleppen“, erklärt Sieverding. Bei einer herkömmlichen Radarfalle müsse die Stromquelle zweimal pro Woche ausgetauscht werden. Bei Laserscannern ist das nicht nötig, weil sie durchgängig Spannung brauchen und deshalb ans Stromnetz angeschlossen sind. Der Nachteil: Dies setzt eine entsprechende Infrastruktur voraus. Der Anschluss für die beiden Lasersäulen in Gescher hat rund 30 000 Euro gekostet.

Anders als die 27 Starenkästen im Kreis, die sich vier Messeinheiten teilen müssen, sind die Lasersäulen ganzjährig in Betrieb. Sozusagen. Denn laut Sieverding gibt es für die beiden Säulen in Gescher bisher nur eine Messeinheit – was erklärt, warum laut der vorgelegten Statistik zwischen dem 1. Juni 2018 und dem 31. Mai 2019 knapp 887 000 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Stadtlohn gemessen wurden, aber nur knapp 477 000 in Gegenrichtung.

„Wir wollten erst mal sehen, wie wir damit zurechtkommen.“ So erklärt Sieverding, warum die beiden Lasersäulen an der L 608 bisher nur abwechselnd betrieben werden. „Vielleicht setzen wir da noch eine Messanlage rein“, spekuliert der Abteilungsleiter. Dies kostete 45 000 Euro extra. Für die beiden Säulen mit einer Messeinheit hat der Kreis 130 000 Euro bezahlt. Eine Investition, die sich schon im ersten Betriebsjahr amortisiert hat: Laut Statistik haben die Verfahren, die mithilfe der blitzenden Säulen eingeleitet wurden, Einnahmen von rund 165 000 Euro erbracht.

Dass die Kosten damit eingespielt seien, könne man so sagen, bestätigt Sieverding. „Aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen.“ Früher sei die Kreuzung in Gescher ein Unfallhäufungspunkt gewesen; seit der Verkehr dort überwacht werde, „haben wir eine entspannte Situation“. Sieverding betont: „Die Anlagen haben schon eine gute Wirkung.“

Und was wäre, wenn alle 28 Messstandorte im Kreis „scharfgestellt“ würden? Mehr Messeinheiten bedeuteten auch „mehr Bilder“, gibt Sieverding zu bedenken. „Wir haben derzeit 50 000 Verfahren im Jahr“, deutet er auf die zu verhängenden Verwarnungs- und Bußgelder. Werde an jedem Messstand geblitzt, bekomme es der Kreis „mit einer Vielzahl von Fotos“ zu tun – „da sind wir zurückhaltend“.

Ein Grund, künftig auf Lasersäulen zu setzen: Die Starenkästen im Kreisgebiet stammen zum Teil aus den frühen 1990er Jahren und werden vom Hersteller bisweilen nicht mehr gewartet. Ersetzt werden bald wohl die Anlagen an der L 572 zwischen Stadtlohn und Südlohn. „Modernisierungsbedarf“ besteht laut Sieverding zudem an der B 70 in Gronau und an der L 570 in Schöppingen. Starenkästen gibt es derzeit noch an 27 Standorten. Zwei davon sollen entfallen, weil die dortigen Kreuzungen zu Kreisverkehren werden. Sobald die B 67n von Reken nach Dülmen gebaut ist, fallen auch die Starenkästen in Maria Veen (Reken) weg.