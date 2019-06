Ein ununterbrochener Besucherstrom lenkte die Schritte am reich bebilderten Präsentationsstand vorbei und ließ zahlreiche Interessierte am Glockenstuhl mit der goldgelb strahlenden Glocke verweilen. Viele erläuternde Glocken-, kulturelle Stadt- und ökumenische „Gott und die Welt“-Gespräche, die medienwirksam vom Guss der Papstglocke (2005) begleitet wurden, konnten das hohe Interesse vieler Kirchentagsbesucher befriedigen. Auch einige Gäste aus der Glockenstadt nutzten die Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen und ein Foto zu schießen. Sie äußerten sich allesamt sehr positiv über das kulturelle Angebot aus Gescher auf dem Kirchentag. Selbst Hans Leyendecker, Präsident des Evangelischen Kirchentages, ließ es sich nicht nehmen, den Glockenstand zu besuchen, die Glocke kräftig anzuschlagen und einen Eintrag ins „Friedensbuch“ vorzunehmen. Er zeigt sich hocherfreut über das Engagement der Mitwirkenden sowie über das älteste in Deutschland ökumenisch organisierte Kultur- und Klanggut Glocke.

Gelingen konnte diese werbende, aber auch kräftezehrende Aktion nur mit der positiven Unterstützung der Künstlerin Gudrun Issel, des Stadtmarketings Gescher, der Glockenmanufaktur Petit & Gebr. Edelbrock, des Autohauses Fair-Check, dem WHB Münster sowie einigen stillen Helferinnen und Helfern. Ihnen allen gilt der Dank der Mitwirkenden.