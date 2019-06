Feuerwehr mahnt wegen Trockenheit

Gescher. Hochsommerliche Temperaturen und anhaltende Trockenheit lassen die Wald- und Grasbrandgefahr in der Region weiter steigen. Die Feuerwehr Gescher appelliert an alle Bürger, sich im Freien verantwortungsvoll zu verhalten und beim Umgang mit offenem Feuer besondere Vorsicht walten zu lassen. In den Wäldern gilt ein absolutes Rauchverbot. Auch auf den Friedhöfen, so Stadtbrandinspektor Christian Nolte, sollte zurzeit auf die Verwendung von Kerzen und Feuerschalen verzichtet werden. Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Bepflanzung auf einem Grab entzündet, sodass es von Friedhofsbesuchern mit Gießkannen gelöscht werden musste.

Von Allgemeine Zeitung