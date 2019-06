„Wir werden einen Teil unserer Kurse im Clubheim an der Daimlerstraße abhalten“, teilte Abteilungsleiter Rainer Nienhaus mit. Parallel treibt der SV seine Pläne voran, die frühere Don-Bosco-Turnhalle zu übernehmen und herzurichten. Erste Gespräche mit der Stadt hat es bereits gegeben. „Langfristig wollen wir unser Angebot im Breiten- und Gesundheitssport ausbauen“, so SV-Vorsitzender Markus Lammerding.

Das Auslaufen des Mietvertrages im „Star Gym“, das ab Juli einen neuen Betreiber bekommt und dann „Vitadrom“ heißt, nimmt der SV zum Anlass, sich von der teuren Mietlösung zu verabschieden. „Wir haben gute Alternativen gefunden“, versichert Nienhaus. Über 30 Kurse mit rund 800 Teilnehmer im Jahr bietet der SV an. Ein Teil davon wird demnächst im Clubheim Daimlerstraße stattfinden. Die Infrastruktur mit Duschen, Toiletten und Umkleiden ist vorhanden, nur der Boden im Hauptraum muss „gemacht“ werden. Nienhaus: „Da kommt ein Kunststoffbelag drauf“. Reha-Kurse, Thai Bo, Pilates, Rückentraining und Steppen – diese Kurse sollen ab Herbst hier stattfinden. Außerdem hofft der Verein auf Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, um eine komplette Innensanierung des Clubheimes vornehmen zu können.Weitere Kurse bringt der SV in den städtischen Turnhallen und in Kindergärten (Yoga) unter. Auch die Kooperation mit dem BHD und Kursangeboten in der Turnhalle von Haus Hall wird fortgesetzt. Somit können auch nach dem Auslaufen des Mietvertrages mit dem „Star Gym“ alle SV-Angebote weitergeführt werden.

Noch optimalere Bedingungen will sich der Verein schaffen, indem er die alte Don-Bosco-Halle übernimmt und herrichtet. In der Mitgliederversammlung hatte der Vorstand einen „Vorratsbeschluss“ über eine Investition von bis zu 100 000 Euro für die Renovierung erwirkt. „Die Stadt Gescher unterstützt unser Vorhaben“, freute sich Lammerding nach einem Gespräch im Rathaus. Dort würden nun Aufwand und Kosten für die Herrichtung der zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzten Halle ermittelt. Der SV-Vorstand hofft, dass die Arbeiten spätestens Anfang 2020 starten können. „Das soll ein kleines Gesundheitszentrum werden“, so Lammerding. Er stellt sich eine teilbare Halle vor, sodass zwei Kurse parallel stattfinden können, und will einen kleinen Kardiobereich einrichten. Mit eigenen Räumen, da sind sich Lammerding und Nienhaus sicher, wird der Breitensport weiter boomen und dem Verein auch finanziell guttun.