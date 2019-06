Abstecher ins Imkereimuseum lohnt

Gescher. In das Imkereimuseum eingeladen sind am Stadtfest-Sonntag (30. 6.) alle Bienen-Interessierten. Von 11 bis 18 Uhr ist das Museum geöffnet (Eintritt frei). Erfahrene Imker stehen für Rückfragen zur Verfügung. Hier erhält der Besucher Einblick in die Geschichte der Imkerei von der Frühzeit bis heute. Eine Vielfalt von Gebrauchsgegenständen zeigt die Entwicklung vom Zeidlerwesen im Mittelalter bis hin zur heutigen Imkerei. Auch drei lebende Bienenvölker sind zu beobachten. Hinzu kommt eine umfangreiche und wertvolle Sammlung von Bernsteinen mit seltenen Einschlüssen von Bienen und Insekten, die zum Teil Millionen Jahre alt sind. „Das Museum ist ein lohnendes Ziel für Familien, Kindergärten und Schulen“, teilt der Imkerverein mit.

