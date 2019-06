Kein „Klimanotstand“ in Gescher

Handlungsbedarf ja, Notstand nein: So bewertete die Ausschussmehrheit den Antrag der Sozialdemokraten. Sie wollten die Verwaltung verpflichten, künftig die klimatischen Auswirkungen jeglicher politischer Entscheidungen abzuschätzen. „Wir müssen da eine Verbindlichkeit reinbringen“, meinte Norbert Schulenkorf (SPD) und verwies auf das Beispiel anderer Städte, die ebenfalls den Notstand ausgerufen hätten. Von den anderen Fraktionen kam Widerspruch. „Wir nehmen das Thema sehr ernst, aber wir brauchen konkrete Maßnahmen und Pragmatismus“, meinte CDU-Sprecher Egbert Kock. Auch Stephan Pierk (Grüne) plädierte für „Sachpolitik“ und erklärte, dass sich die Grünen bewusst entschieden hätten, den Klimanotstands-Antrag nicht zu stellen. Der Ausschuss verständigte sich aber darauf, einen Punkt aus dem SPD-Antrag ins Klimaschutzkonzept zu übernehmen: Der Bürgermeister soll Rat und Öffentlichkeit mindestens einmal jährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen berichten.

Die Vorgehensweise fand auch die Zustimmung der FDP. Die Liberalen hatten beantragt, nicht den Klimanotstand auszurufen, aber die durch die Stadt Gescher verursachten CO2-Ausstöße zu ermitteln und dann zielgerichtete Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen zu beschließen. Dieser Antrag spiegele im Wesentlichen die aktuellen Bemühungen der Stadt Gescher bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wider und sollte daher zurückgestellt werden, so die Verwaltung. Dem folgte der Fachausschuss bei Enthaltung der SPD.

Wie Klimaschutz konkret aussehen kann, verdeutlichte Fedtke. Dazu müsste die Stadt Gescher in eine Biomasseheizung für die Pankratius-Schule investieren, die über ein Nahwärmenetz auch die umliegenden Gebäude (Turnhalle, Bücherei, Glockenmuseum, Heinrich-Hörnemann-Haus) versorgen soll. Der Fachingenieur zeigte auf, dass sich durch eine moderne Biomasseheizung (Pellets oder Holzhackschnitzel) anstelle von Gas die CO2-Emissionen um 80 bis 90 Prozent reduzieren ließen. Investitionskosten: rund 370 000 Euro. Über eine mögliche Sonderförderung – Voraussetzung dafür ist die geplante Einstellung eines „Klimaschutzmanagers“ im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes – ließen sich die Jahreskosten für das Heizen sogar in etwa auf das heutige Niveau drücken. Die Heizzentrale für eine solche Anlage würde an der Pankratius-Turnhalle errichtet.

Die Resonanz im Ausschuss war positiv. „Das ist der richtige Weg“, stellte Günter Schültingkemper (CDU) fest. Pierk verwies darauf, dass die zu erwartende CO2-Bepreisung die Kostenrechnung zugunsten der Biomasseheizung deutlich verbessern werde, sodass sie sich sogar wirtschaftlich betreiben lasse. Am Ende waren sich alle ILU-Mitglieder einig, dass das Thema Nahwärmekonzept weiterverfolgt werden soll.

| Kommentar