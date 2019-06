Und am Ende gibt’s den „Lese-Oscar“

Gescher (js). Im Sommerleseclub (SLC) ist alles neu. Das alte Konzept mit drei Büchern als Pflichtlektüre und Abfrage in der Bücherei war in die Jahre gekommen. „Das Projekt setzt jetzt auf Kreativität, Teamwork und Kommunikation, um insbesondere neue Zielgruppen anzusprechen“, sagt Büchereileiter Rüdiger Lerche. Die Anmeldung läuft seit Dienstag, offizieller Club-Start ist am 11. Juli. Die Abschlussveranstaltung mit Geschichtenerzähler Klaus Adam findet am 30. August satt. „Erstmals mit Oscar-Verleihung“, schmunzelt Lerche.

Von Jürgen Schroer