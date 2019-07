Gescher. Aus zwei Firmenwagen haben unbekannte Täter am Wochenende in Gescher Werkzeugmaschinen gestohlen.

Die betroffenen Fahrzeuge standen am Amselweg sowie am Dompfaffweg. In beiden Fällen gelangten die Täter ans Innere der Wagen, indem sie Schlösser aufstachen. Laut Polizei ereigneten sich die Taten am Amselweg im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 20.15 Uhr, sowie am Dompfaffweg zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.