Auf Roßberg folgt Herbstmann

Der neue Vorstand präsentierte beim Schulfest auch ein neues Layout – entsprechende Flyer waren gedruckt und RollUps angefertigt worden. Ein besonderer Dank galt hierbei Heike Steinbauer (ITM), die das Layout und die Flyer entworfen hat. Und so gab es am Stand des Fördervereins während des Schulfestes für alle Neumitglieder beziehungsweise großzügigen Spender vom Autohaus Sibbing gesponserte Bälle. Diese kamen auf den noch freien Flächen des Schulhofes direkt zum Einsatz.

Der Förderverein weist in seiner Mitteilung noch einmal darauf hin, dass die Schule selbst keine Spenden annehmen darf, alle Spenden an den Förderverein aber Schulzwecken zu Gute kommen. So wurden in der Vergangenheit unter anderem viele Spielgeräte angeschafft, der Schulhof wurde gestaltet und die Mittel für den Schulteich zur Verfügung gestellt. Regelmäßig beteiligt sich der Förderverein an dem Leseförderungsprojekt „Antolin“, dem Ernährungsführerschein und den Schulplanern für alle Schülerinnen und Schüler. Auch Aktionen wie zum Beispiel das Trommelprojekt wurden durch Mittel des Fördervereins erst möglich.

Neue Mitglieder im Förderverein (der Jahresbeitrag liegt bei 16 Euro) oder auch einmalige Spender, z.B. aus Anlass eines Firmenjubiläums, sind willkommen.

7 Spendenkonto: Förderverein Von-Galen-Schule Gescher e.V. bei Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE 43 4015 4530 0053 6802 45, BIC: WELADE3WXXX.