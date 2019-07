„Beach“ lautet das Motto für das Event am Freitag (5. 7.) von 16 bis 20 Uhr am Rathaus. Hier wird vor der Bühne ein sechs mal vier Meter großes Rechteck mit Sand, Liegestühlen und Spielzeug aufgebaut. Dazu gibt es – wie im Vorjahr – einen großen Wasserbottich. „Wer will, kann sich darin abkühlen. Das ist beim letzten Mal gut angekommen“, weiß Elke Würz vom Stadtmarketing. Natürlich passt auch die Deko zum Thema – Gartenfreund Schneider holt Palmen auf den Rathausplatz. Und um die Stimmung perfekt zu machen, gibt es passende Musik: DJ Jens Kloster wird vorrangig Sommerhits auflegen, sodass einem richtig schönen Sommerabend nichts entgegensteht. Elf Aussteller bauen ihre Stände auf und versorgen die Besucher mit dem bewährten Angebot an kulinarischen Feinheiten.