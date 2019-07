Gescher. Vergeblich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch versucht, in ein Geschäft in Gescher einzudringen.

Die Täter wollten die gläserne Eingangstür zu den Räumlichkeiten am Kirchplatz einschlagen. Das misslang jedoch: Die Scheibe war durch Schutzfolie gesichert und blieb unversehrt. Nun bittet die Polizei um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.