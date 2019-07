Beim Abwasserwerk läuft’s

Gescher (js). Das Abwasserwerk Gescher ist weiterhin gut aufgestellt. Für das Jahr 2018 steht ein Jahresgewinn von über 522 000 Euro zu Buche. Den Jahresabschluss hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen (Bielefeld) geprüft und einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“ erteilt. Einzelheiten erläuterte Prüfer Marc Heidbrink in der Sitzung des Betriebsausschusses für das Abwasserwerk am Dienstag. Vom Jahresgewinn werden 140 000 Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Gescher ausgeschüttet. Einstimmig fasste der Ausschuss den Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss und entlastete die Betriebsleitung.

Von Jürgen Schroer