Das große Fest des Sports steigt auf dem Sportgelände am Borkener Damm. Neben dem Spaß und der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls kommt auch der Leistungsgedanke nicht zu kurz, denn möglichst viele Schülerinnen und Schüler wollen an diesem Tag möglichst viele Bedingungen für ihr Sportabzeichen erfüllen. Die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen der Gesamtschule, die die Fachschaft Sport an den verschiedenen Stationen unterstützen, werden für einen reibungslosen Verlauf sorgen. Mit von der Partie sind in diesem Jahr auch wieder Vertreter des TV Gescher und des Stadtsportverbandes Gescher.

Nachdem die jungen Sportler schon so einige Runden gedreht haben, sind zwischen 11 und 13 Uhr auch alle sportlichen Gescheraner eingeladen, auf dem Sportplatz ihr Sportabzeichen abzulegen.

Nach dem Sportplatz ruft das Schwimmbad, denn in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr kann man sich am Dienstag auch den Leistungsnachweis im Gescheraner Freibad abnehmen lassen. Hierfür ist dann auch kein Eintritt erforderlich.

| Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de