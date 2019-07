Stadt will „normal“ abrechnen

Gescher. Handelt es sich bei den Straßen im Quartier Lönsweg um sogenannte historische Straßen, die als endgültig fertiggestellt gelten? Die Verwaltung beantwortet diese Frage auf Basis der vorliegenden Unterlagen mit einem klaren Nein, sodass die anstehenden Ausbaumaßnahmen wie üblich nach der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Gescher abzurechnen wären. Im Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung gab es noch keinen Beschluss zu diesem Thema und auch nicht zur vorgeschlagenen Bildung einer „Erschließungseinheit“ für die Straßen Theodor-Storm-Weg und Zum Erlengrund – dies soll in der Ratssitzung am Mittwoch (10. 7.) geschehen. Der Verzicht auf ein Votum hing auch damit zusammen, dass es auf Seiten der Anwohner angeblich einen Beleg für die Einstufung als „historische Straßen“ geben soll. Hier ging der Appell der Politik an die Bürger, dieses Schriftstück schnellstmöglich vorzulegen.