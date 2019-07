Feuerwehren üben an Mia’s Backhaus

Gescher. Am kommenden Donnerstag (11. 7.) absolviert die Feuerwehr Gescher zusammen mit dem Löschzug Holtwick der Feuerwehr Rosendahl eine Übung rund um das Bauernhofcafé Mia’s Backhaus in Büren. Insbesondere Radfahrer werden gebeten, den Bereich in der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr weiträumig zu umfahren. Außerdem wird dort viel Lkw-Verkehr sein, weil ein Ziel der Übung darin besteht, Wasser im Pendelverkehr vom Hydranten Ahauser Damm (K 34) und aus einem See über weite Wegstrecken zum Übungsobjekt zu transportieren. Gerade bei Trockenheit und Waldbrandgefahr seien solche Übungen sehr wichtig, teilt die Wehr mit. Schaulustige sind bei dieser Übung – nicht zuletzt wegen der schmalen Wege – nicht willkommen. Für diese Vorgabe bittet die Feuerwehr um Verständnis. Die nächste öffentliche Übung in Gescher ist bereits geplant und findet am 12. Oktober 2019 statt.

Von Allgemeine Zeitung