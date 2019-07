Teamarbeit auf sechs Beinen

Gescher. Die Berkel Jumper richten an diesem Wochenende das sportliche Highlight des Jahres aus: Auf der Anlage in Tungerloh-Pröbsting findet die Deutsche Meisterschaft im Agility statt. Die Hundesportler haben das ganze Jahr dafür gekämpft, starten zu dürfen. Dabei sind nur die Starter, die die entsprechenden Qualifikationen im Zeitraum von Juli 2018 bis Juli 2019 geschafft haben. Somit reisen Teilnehmer aus ganz Deutschland an und bieten Agility auf hohem Niveau.

Von Allgemeine Zeitung