Manche Schleife bleibt in Gescher

Ermittelt wurden in den Kategorien Dressur, Hindernis und Gelände die besten Fahrer der Klassen E und A in den Kategorien Pony Einspänner, Pferde Einspänner sowie Zweispänner, bei denen die Ponys und Pferde zusammen gerichtet wurden. Die Chance, die Leistungen ihrer Pferde unter Beweis zu stellen, nutzen zwölf Gespanne in der Eignungsprüfung, drei Teams qualifizierten sich für das Bundeschampionat.

Bereits am Samstag zeichnete sich ab, dass die Gescheraner viele Schleifen mit nach Hause nehmen konnten. Zwei Gescheraner Fahrer standen bei der Platzierung des Hindernisfahrens der Klasse E ganz vorne in der Siegerrunde. Nico Büscher katapultiere sich mit einer blitzschnellen Nullfehlerrunde ganz nach vorne. Gefolgt von Annika Honekamp, die mit ihrem Pony Dakota nur ein paar Hundertstel langsamer war. Mit Bestzeiten in den Geländehindernissen konnte Nico Büscher das Gelände der Pony Einspänner Kl. E für sich entscheiden. Das bedeutete für ihn in der kombinierten Wertung Platz drei.

Annika Honekamp sicherte sich nicht nur im Hindernisfahren den Silberrang, sondern auch in der Dressur und in der Kombi nahm sie die silberne Schleife in Empfang. Mit dem Sieg im Nachwuchscup Münsterland konnte sie ihre Ergebnisse so noch toppen.

Marius Levers war gleich mit zwei Gespannen erfolgreich unterwegs. Mit seinem Pony Furdy nahm er an den Ehrenrunden für die Dressur und Gelände teil. In der Dressur erreichte er den 5. Platz und im Gelände sprang für ihn der 4. Rang heraus. Einen Hauch schneller war nur Christin Lechtenberg aus Heiden im Gelände, sodass für Marius mit seinem Pferd Erasmus T der zweite Platz zu Buche stand. In der Kombi freute er sich schließlich über Rang 3.

Schwerer hatten es die Gescheraner Fahrerinnen in der Klasse A gegen eine hochkarätige Konkurrenz mit Spitzenfahrern aus ganz NRW. Um weitere Qualifikationspunkte für den Münsterländer Mannschaftscup kämpften Julia Twyhues und Corinna Grun. Das beste Ergebnis aus lokaler Sicht erzielte Julia mit ihrem Pony Nesquik. In der Dressur erreichte sie den siebten Platz und dank einer Nullfehlerrunde beendete sie den Parcours mit Platz drei. Corinna Grun war mit den Leistungen ihres Nachwuchsponys A Dream Boy sehr zufrieden, sie erzielte gute Platzierungen im Mittelfeld.

Jetzt freut sich der Verein auf das nächste große Turnierwochenende, denn vom 12. bis 14. Juli findet das Reit- und Springturnier mit Prüfungen von der Führzügelklasse bis zum schweren S-Springen statt.