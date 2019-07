Zwei Personen schwer verletzt

Gescher/Sonsbeck. Ein 34-jähriger Gescheraner war am Dienstagabend in einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Sonsbeck verwickelt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel befuhr eine 81-Jährige aus Goch mit ihrem Auto die Uedemer Straße und wollte in die Marienbaumer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 34-Jährigen aus Gescher. Beide Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert und mussten stationär behandelt werden. In beiden Fällen besteht aber keine Lebensgefahr, so die Polizei.