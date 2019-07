Beste Wettkampfbedingungen beflügeln Gesamtschüler

Bei besten Wettkampfbedingungen feierte die Gesamtschule Gescher – in Kooperation mit dem TV Gescher – am Dienstag ihr großes Sportfest. Über 600 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 sowie einige Lehrerinnen und Lehrer und sportbegeisterte Gescheraner traten an, um die Vorgaben für das Deutsche Sportabzeichen zu erfüllen. Auf dem Sportplatz am Borkener Damm wurden immer wieder gute Leistungen bejubelt.

Von Allgemeine Zeitung