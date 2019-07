Angenommen wurde, dass eine Scheune auf dem Hof in Vollbrand stand. Es bestand eine Gefahr der Ausbreitung auf eine weitere Scheune sowie auf einen in der Nähe stehenden Gastank. Personen waren nicht in Gefahr.

Als Erstmaßnahme wurden die Feuerwehrkräfte durch den Einsatzleiter Ralf Beuker zu einer Riegelstellung zwischen der brennenden Scheune und den gefährdeten Gebäuden eingesetzt. Dazu wurde ein erster Einsatzabschnitt gebildet.

Der Schwerpunkt der Übung lag bei der Wasserversorgung im Außenbereich. Dies bildete dann einen zweiten Einsatzabschnitt. Dazu wurden auf dem Hof zunächst zwei mobile Wassersäcke aufgebaut. In diesen wurde das vorhandene Wasser aus den Fahrzeugtanks mehrerer Fahrzeuge zwischengespeichert und dann an der Einsatzstelle weiter verteilt zu den Strahlrohren.

Die Feuerwehrfahrzeuge aus Gescher und Holtwick pendelten in der Folgezeit zwischen der Wasserentnahmestelle aus einem Hydranten am Stadtrand und der Einsatzstelle.

Parallel wurde zudem auch eine 1500 Meter lange Schlauchstrecke zu einem in der Nähe liegenden Teich aufgebaut. Auch dort wurden sowohl Kameraden aus Gescher als auch aus Holtwick eingesetzt.

Das Schlauchmaterial auf den eingesetzten Fahrzeugen reichte jedoch nicht ganz aus. Am Ende fehlten etwa 60 bis 80 Meter Schlauch. „Im Einsatzfall wäre dies aber mit Sicherheit schnell überbrückt worden, da hier bereits zu Beginn des Einsatzes mehr Fahrzeuge und damit mehr Material hinzugerufen worden wären“, so das Fazit der Übungsleitung Christian Nolte und des Einsatzleiters Ralf Beuker. Die Übung wurde daraufhin abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt konnten aber bereits acht C-Strahlrohre sowie der Monitor des Teleskopmastes kontinuierlich Wasser abgeben.

In der anschließenden Besprechung hoben die Kameraden aus Gescher und Holtwick hervor, wie wichtig diese gemeinsamen Übungen sind, da man sich immer wieder an den Gemeindegrenzen gegenseitig unterstützen müsse.

Neben den beiden Löschzügen waren auch der DRK-Ortsverein sowie die örtlichen Polizeikräfte an der Übung beteiligt. Zudem machte sich Ordnungsamtleiter Christian Prost ein Bild von der Übung.

Ein besonderer Dank galt am Ende der Übung der Familie Bienias, die nicht nur ihren Hof für die Übung zur Verfügung gestellt hatte, sondern auch im Anschluss Getränke und Würstchen im Brötchen spendierten. Die Hofbesitzerin freute sich über ein Ständchen zum Geburtstag.