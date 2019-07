Gescher (mr). Ratsmitglied Wolfgang Brüggestrath (Grüne) wünscht sich, dass die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt von Gescher in Zukunft flexibler gestaltet wird. Auf diese Weise könnte auch in den Abendstunden oder am Wochenende kontrolliert werden. Im Nachbarort Stadtlohn sei dies schon gängige Praxis.

Von Manuela Reher