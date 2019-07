Gescher. Der Imkerverein Gescher-Stadtlohn-Velen und Umgebung e.V. hat am Borkener Damm in Gescher einen Lehrpfad errichtet. Am Wegesrand erfahren die Passanten auf sieben Schautafeln mehr über das Leben der Bienen, dessen Erzeugnisse und über die Imkerei.

Von Allgemeine Zeitung