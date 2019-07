Zu schnell und nicht zugelassen

Gescher. Erkennbar flott unterwegs war am Mittwoch der Fahrer eines Motorrollers in Gescher. Polizeibeamten war gegen 17.30 Uhr auf dem Südlohner Damm aufgefallen, dass das Zweirad dort mit deutlich mehr als 25 km/h unterwegs war. Sie folgten dem Fahrzeug bis zu einer Garage und kontrollierten es dort. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller technisch verändert worden war; eine Zulassung bestand nicht. In der Garage lagerten mehrere Motorroller und Rollerteile. Einer der überprüften Rollerrahmen war als gestohlen registriert, ebenso ein Kennzeichen. Die Beamten stellten beides sicher, ebenso wie das Fahrzeug des 15-Jährigen. Er sieht sich nun den Konsequenzen einer Strafanzeige gegenüber, ebenso der Besitzer der Garage.

Von Allgemeine Zeitung