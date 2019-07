Henning Liemann ist Jugendkönig

Hochmoor. Henning Liemann ist neuer Jugendkönig bei den Bürgerschützen Hochmoor. Gerade zehn Jahre alt geworden, setzte er sich gegen zehn Mitbewerber durch. Neuer Torfkönig ist Dominik Bender. Erst sehr spät holte er mit dem 326. Schuss den zähen Vogel von der Stange. Zeitweise waren 30 Anwärter in der Warteschlange auf die begehrte Trophäe. Beim Vorüben auf dem Paradeplatz in der Grünen Mitte von Hochmoor wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Erstmals bekamen alle anwesenden Königinnen und deren Ehrendamen ihre Anstecknadel. Nach dem erfolgreichen Vogelschießen wurde unter dem Fallschirm bei stimmungsvoller Musik ausgelassen gefeiert. Das Vorüben gilt als rundum gelungen, so dass jetzt am Wochenende das Schützenfest kommen kann. Die Vorfreude darauf ist riesengroß.

Von Allgemeine Zeitung