Gescher. Schwere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte Fußgängerin am Freitag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Die Frau wollte gegen 9.15 Uhr die Stadtlohner Straße in Höhe eines Zebrastreifens überqueren. Dabei erfasste sie der Pkw eines 91-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Gescheranerin in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung