Christian Tingler regiert in Hochmoor

Hochmoor. Am Sonntagmorgen hat er noch nicht geahnt, dass er die neue Throngemeinschaft stellen wird. Doch nach langem Hin und Her in der Feuerpause fasste Christian Tingler den Entschluss, den Vogel abzuschießen. Doch das Federvieh erwies sich als ziemlich zäh.