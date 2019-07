Feuer in Pferdestall schnell gelöscht

Gescher. Glimpflich verlief ein Brand in einem Pferdestall an der Porschestraße, der am Freitagabend gegen 19.30 Uhr 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gescher auf den Plan rief. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Nachbar bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch unternommen. Das Feuer hatte sich von einem Durchgang bereits auf zwei Pferdeboxen sowie in den Dachbereich ausgebreitet. Es befanden sich zum Einsatzzeitpunkt keine Pferde im Stall. Die Feuerwehr setzte drei Atemschutztrupps ein und übernahm die weiteren Löschmaßnahmen. Das Feuer konnte so schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der helfende Nachbar sowie eine Anwohnerin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Aufgrund der hohen Außentemperaturen wurde außerhalb des Gefahrenbereichs auf die komplette Einsatzkleidung verzichtet. zur Brandursache machte die Wehr keine Angaben.

Von Allgemeine Zeitung