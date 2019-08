Flächenbrand in Tungerloh-Capellen gelöscht

Auslöser für einen kleinen Flächenbrand war vermutlich eine unachtsam weggeworfene Zigarette. Am Montag gegen 20.45 Uhr wurde die Feuerwehr Gescher zu einem Feuer in Tungerloh-Capellen gerufen. Dort brannte eine Grasnarbe. Den Anrufern war es gelungen, die Flammen größtenteils zu löschen; die Wehrmänner mussten nur noch nachlöschen. Aufgrund der Trockenheit bittet die Wehr nochmals nachdrücklich darum, Zigarettenreste nicht unachtsam am Wegesrand zu entsorgen. Foto: FFG