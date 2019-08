Marine-Kameradschaft feiert 60-jähriges Bestehen

Die Marine-Kameradschaft Gescher besteht seit 60 Jahren. Die Jubiläumsfeier mit Gästen beginnt am Samstag (10. 8.) um 11 Uhr mit einer Begrüßungsansprache am Signalmast Fabrikstraße. Anschließend wird nach Seemannsbrauch eine feierliche Flaggenparade am Signalmast durchgeführt. Unter Akkordeonbegleitung werden Shantys gesungen. Fortgesetzt wird das Programm mit einem gemütlichen Beisammensein in Ullis Biergarten gegenüber vom „Pub Boulevard“, wo die Anfänge und die Entwicklung der Marine-Kameradschaft Gescher vorgestellt werden. Nach eventuellen Grußworten der Gäste wird der Frühschoppen mit Shantys und kühlen Getränken fortgesetzt. Später am Nachmittag sind auch die Frauen und die Witwen verstorbener Kameraden zum Fest eingeladen. Es gibt Gegrilltes und Getränke, dazu wird gesungen. Foto: Kortbus

Von Allgemeine Zeitung