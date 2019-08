Kinder erlaufen 1200 Euro

Gescher. Mit großer Begeisterung nahmen die Kinder der KiTa St. Maria Goretti an einem Sponsorenlauf teil, der vom Elternbeirat organisiert wurde. Als Sponsoren wurden vorab Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte angesprochen, die Kinder pro Runde zu unterstützen. Und dann ging es los – auf dem Sportgelände am Borkener Damm durften die Kinder ihre Runden drehen. Dabei wurden sie von ihren Sponsoren fleißig angefeuert. So manch einer hat sich dann doch gewundert, was die Kleinen so schaffen. Am Ende waren alle Kinder Sieger und erhielten eine Urkunde und es wurde noch etwas gefeiert! Zusammengekommen ist eine stolze Geldsumme von etwa 1200 Euro, die der Elternbeirat der KiTa nun offiziell übergab. Damit lassen sich einige Wünsche erfüllen, ein Fahrzeug für den Spielplatz und Bilderbücher sind bereits ausgesucht. Ein Teil der Spende geht auch in die Bewegungsmöbel, die der Kindergarten für die Bewegungshalle und den U3-Bereich anschaffen möchte.

Von Allgemeine Zeitung